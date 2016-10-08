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Feto’ya kardinal pasaportu verildi

Cemaatin karakutusu Veren, ’in Vatikan’a bağlı olduğunu söyledi. Hatta kardinal pasaportu taşıdığını belirtti. Birçok talimatı Yaşar Tunagür’den aldığını kaydetti. İşte elebaşının herkesten gizlediği gerçek kimliği:

Feto’ya kardinal pasaportu verildi
, Acıbadem FEM Dershanesi'nde Vatikan Temsilcisi Maroviç, Ermeni Patriği Mutafyan, Hahambaşı İsak Haleva, Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

• Dini liderler, ona referans verdi. Gülen de bu referansla Vatikan'a gitti. 9 maddelik bir mektupla biat ettiğini bildirdi.

• Bunun üzerine "özel kişi" olduğunu gösteren bir belge, yani "kardinal pasaport u" aldı, Türkiye'ye döndü.

• Ve bu pasaportunu cebine koydu, hastalık bahanesiyle 1999 yılında ABD'ye gitti.

• Gülen'e ağlayarak insanları etkileme metodunu Yaşar Tunagür öğretti.

• Tunagür, masonluğun kötü bir şey olmadığını anlatırdı. Kasım Gülek ve elit masonlarla ilişki içindeydi.

• İki oğlu, Gülen'in kamplarında, diğer oğlu Amerika'daydı.

, Adil Öksüz ile şaşırtma yapıyor, Alaaddin Kaya ve Kutbettin Gülen gibi asıl elemanlarını koruyor.

* Nurettin Veren'in birbirinden çarpıcı açıklamaları, bu akşam saat 21.00'de, Yaz-Boz'da ekranlara gelecek.

Mevlüt YÜKSEL
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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