  1. ByLock çöktü
  2. Denize çıkamadılar!

FETÖ’nün dası

Teröristbaşı Gülen, Pensilvanya’daki ininde saklandı! Adamları ise gizli servislerini kendisine kalkan yaptı! Sakarya’da yakalanan hainin üzerinden sahte FBI kimliği çıktı...

FETÖ’nün ajandası
/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen operasyonlar hainlerin kalleş yüzlerini bir bir kanıtladı. Üst aklın emrine giren FETÖ'cü teröristler, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Belçika'da bulunan 'Lucerna College Antwerpen'de öğretmenlik yapan , geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye giriş yaptı.

Sakarya polisi, sosyal medya hesaplarında teröristbaşı Gülen'e övgüler yağdıran ve fotoğraflarını paylaşan Akçay'ı takibe aldı. Akçay, Ferizli'deki baba evinde kıskıvrak yakalandı. FETÖ'cü Akçay'ın üst aramasında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) kimliği çıktı.

FETÖ şüphelisinin FBI kimliğini nasıl temin ettiği, nerede yaptırdığı ve bağlantıları araştırılmaya başlandı. Şüphelinin sosyal medya hesabında ise kişisel bilgilerine 'NATO'da Bilgi İşlem, Fetullah Gülen Akademisi'nde gönüllü, Samanyolufanlari.com'da yönetici' gibi ifadelere yer verdiği saptandı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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