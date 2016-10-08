FETÖ’nün ajandası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nayönelik yürütülen operasyonlarhainlerin kalleş yüzlerini bir birkanıtladı. Üst aklın emrine girenFETÖ'cü teröristler, sahtekarlıkta sınırtanımadı. Belçika'da bulunan 'LucernaCollege Antwerpen'de öğretmenlikyapan Fatih Akçay, geçtiğimiz günlerdeTürkiye'ye giriş yaptı.
Sakaryapolisi, sosyal medya hesaplarındateröristbaşı Gülen'e övgüleryağdıran ve fotoğraflarını paylaşanAkçay'ı takibe aldı. Akçay, Ferizli'dekibaba evinde kıskıvrak yakalandı.FETÖ'cü Akçay'ın üst aramasındaAmerikan Federal SoruşturmaBürosu (FBI) kimliği çıktı.
FETÖşüphelisinin FBI kimliğini nasıltemin ettiği, nerede yaptırdığıve bağlantıları araştırılmayabaşlandı. Şüphelinin sosyal medyahesabında ise kişisel bilgilerine'NATO'da Bilgi İşlem, FetullahGülen Akademisi'nde gönüllü,Samanyolufanlari.com'dayönetici' gibi ifadelere yerverdiği saptandı.
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