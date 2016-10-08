ByLock çöktü

FETÖ’cü hainler aralarında haberleşmek için ByLock adlı bir sistem yaptı. Bu programı kullananlar izlenmeye başlandı. İstanbul merkezli olarak düğmeye basıldı. Çözülme 1 (Unlock1) kod adlı operasyonda aralarında 13 emniyet müdürü ile 114 emniyet amirinin bulunduğu çok sayıda polis gözaltına alındı
Fetullahçıhainler, yıllarca gerçek yüzlerini sakladı. Kamudan özel sektöre kadar her yere sızdı. Hatta kendi telefon programlarını bile yaptı. ByLock adlı yazılım programı ile temas sağladı. İşte kanlı örgütün haberleşme kanalı olan ByLock'a yönelik Türkiye genelinde operasyonlar yapıldı. Programın tasarımını yapan 5 kişiden biri olduğu iddia edilen MarmaraÜniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İhsan Taşkın geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Matematik uzmanı Taşkın'ın, ByLock'un 'kodlaması'nı yaptığı ve şifremeleri bizzat kendisinin oluşturduğu vurgulandı. Taşkın'ın,FETÖ'nün iletişim ağı olanByLock'u, bilgisayar ve matematikuzmanı olan diğer 4 FETÖ'cü ilebirlikte TÜBİTAK'ta görevliykenyaptığı ortaya çıktı.
26 İLÇE VE 35 İLDE...
Taşkın'ın ifadeleri doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün düğmeye bastı. Operasyonlar, İstanbul'da 26 ilçede, Türkiye genelinde ise 35 ilde düzenlendi. Polis ekipleri, FETÖşüphelisi meslektaşlarının evlerinde ve emniyettekiodalarında aramalar yaptı. Operasyonda 3. ve 4. sınıf 13 emniyet müdürü, 114 emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısı ile 39 polis ve başpolis gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olma" suçundan işlem başlatıldığı açıklandı. Öte yandan ByLock örgütten alınan şifreyle çalıştırılabiliyor. Litvanya'daki bir server üzerinden çalışan program, App Store veya Google Play üzerinden indirilemiyor ve sadece bluetooth ile yüklenebiliyor. ByLock'u kullananların bir kısmı, geçen hafta MİT tarafından belirlenmişti. Programın yayınlandığı serveri kırarak, Bylock listesini ele geçiren MİT ve emniyet istihbarat birimleri, binlerce örgüt üyesini deşifre etmeyi başarmıştı. Bu nedenle operasyona "Çözülme 1" (Unlock1) adı verildiği öğrenildi.
BULDUK DA FİRARİ
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Özcan Bulduk hakkında da arama kararı bulunuyor. Bulduk'un yanı sıra 6 emniyet personelinin, 2014'te FETÖ'cü işadamlarıyla Yunanistan'a kaçtıkları iddia ediliyor.
Gözaltınaalınan emniyet personelinden bazıları:
3. SINIF MÜDÜRLER
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Nazım Dorak
İstanbul Emniyeti eski EKKM Müdürü Ramazan Karaoğlan
2015'te Kars'tan gelen ve İstanbul'da müdüriyet emrinde tutulan Hasan Taşkıran
4. SINIF MÜDÜRLER
Ümraniye Emniyet Müdür Yardımcısı Dinçer Ay
Avcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Timur Bunlu
Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sultanahmet Demirci
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