Bakan Bozdağ: Son fırsat

Bozdağ, "Fetullahçı Terör Örgütü, maalesef toplumumuzu böldü, aileleri böldü. Karıyla koca arasına fitne soktu, ana babayla evlat arasına fitne soktu, devletle vatandaş arasına fitne soktu, herkesi birbirinden ayırdı, birbirinin karşısına dikti" dedi. Bozdağ, devletin şu anda bir arındırma politikası yürüttüğüne dikkati çekerek, hükümetin büyük samimiyetle çalıştığını ama yeni propagandalar yapıldığına işaret etti.
GÜLEN 20 YALAN SÖYLÜYOR
Bozdağ, "Özellikle FETÖ 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasının yarattığı korku ve panik eşiğini geçtikten sonra yeniden yalanlara, iftiralara, kara propagandalara, algı operasyonlarına başladılar. Bunları daha çok göreceksiniz. Fetullah Gülen 20 yalan söylüyor 20'si de yalan olduğu gün gibi çıkıyor ortaya ama 21'inci yalana inanıyor insanlar. Ama şimdiye kadar bu kişinin söylediklerinden doğru çıkan tek bir şey yok" diye konuştu.
DERTLERİ ÇOCUKLARINIZ DEĞİL
Herkesi yalan propagandalara karşı uyanık olmaya davet eden Bakan Bozdağ, şunları söyledi:
"Çözülmeyi önlemek, itirafçılığı engellemek için onlara karşı da bu yalanları daha fazla kullanıyorlar. Onların derdi sizin çocuklarınızın konuşmasını engellemek. Amerika'da Avrupa'da rahatlarının, düzenlerinin bozulmasına imkan verecek yeni bilgi, belgenin ortaya çıkmasını engellemek. Bütün dertleri, kendi ikballeri, kendi gelecekleri ve bunun tehlikeye düşmesini önlemektir.
BU FIRSATI ELİNİZİN TERSİYLE İTMEYİN
O nedenle de buradan herkese diyorum ki herkes bildiğini anlatsın. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı var, bunu elinin tersiyle itmesin, bundan yararlanmanın yoluna baksın. FETÖ'nün peşine gitmesin, herkes kendi kararını kendi versin, kendi göbeğini kendi kessin. Kendi geleceği hakkındaki kararı kendileri versin ki bu çok çok önemli ama maalesef bunu yapıyorlar."
HER PARTİ KENDİ İÇİNİ AYIKLASIN
Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bozdağ, kendi içerisinde ayıklamayı yapabilen, yapmış olan tek partinin AK Parti olduğunu belirtti. Bakan Bozdağ, "Onlar kendi içerilerinde ayıklanma yaptılar mı? 'Siyasi ayak' diyor, o zaman ben soruyorum CHP'nin içerisinde kaç tane irtibatlı, iltisaklı veya onların adına hareket eden kişi var, onu CHP'nin çalışması lazım. MHP'nin çalışması lazım. Onun için de ben diyorum ki herkes kendi işini yapması lazım. CHP kendi içini ayıklasın, MHP kendi içini ayıklasın, diğerleri kendi içini ayıklasın. Sen ne yaptın, ben ne yaptım yarışına girerlerse o zaman herkes kendi dökümünü de mutlaka yapar. AK Parti bu konuda adı gibi aktır, ak olmaya devam edecektir" diye konuştu.
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