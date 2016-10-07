  1. DAEŞ'e 'milli bomba' darbesi

'e atıldı

Suriye'nin, terör örgütü mevzilerinden akşam saatlerinde ateşlenen 1 sınır hattındaki 'in Yavuzlu Köyü bölgesine isabet etti.

Kilise roket atıldı
Suriye'nin, terör örgütü mevzilerinden akşam saatlerinde ateşlenen 1 sınır hattındaki 'in Yavuzlu Köyü bölgesine isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, Türkiye tarafından roketin ateşlendiği bölge Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan, uçakların ise havadan bombaladığı hedeflerden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 19:20
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