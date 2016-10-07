  1. Son nefeste hatırlanan ayet

’den ye karşı i

FETÖ’den çözülmeye karşı para transferi
Darbe girişiminden sonra peş peşe operasyonlarla köşeye sıkışan , yurtdışından Türkiye içindeki örgüt üyelerine i yapmaya çalışıyor. FETÖ'nün, yurtdışındaki servetinin bir kısmını kuryelerle veya yabancı kredi şeklinde Türkiye'ye getirip, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ üyelerinin ailelerine yardım yaptığı ve bu yolla örgüt elemanlarının sini engellenmeye çalıştığı belirlendi. 15 Temmuz'un ardından devlete sızmış FETÖ mensuplarına yönelik art arda operasyonlar yapıldı. 70 bin 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunların 31 bin 48'i tutuklandı. Yaklaşık 50 bin kişi de memuriyetten ihraç edildi. Bu operasyonlar Türkiye'deki FETÖ mensuplarını köşeye sıkıştırırken, üst düzey FETÖ'cülerin yurtdışında rahat içinde yaşaması, Türkiye'de kalan örgüt mensupları arasında rahatsızlık yarattı.

YASTIK ALTI HİMMETLER
girişimin arkasındaki FETÖ örgütü, bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak ve örgüt mensuplarının itirafçı olmasının önüne geçmek için, yeni bir planı devreye soktu. Terör örgütünün, yurtdışından kuryelerle ve yabancı kredi şeklinde getirdiği paralarla, tutuklanan veya açığa alınan üyelerinin ailelerini desteklemeye çalıştığı öğrenildi. Örgütün, geçen yıl FETÖ ile bağlantılı şirketlere kayyum atanmasının ardından, önlem olarak bağlantılı şirketlerin kasalarını boşalttığı, mutemet örgüt elemanlarına devrettiği veya gizli kasalara sakladığı üzerinde duruluyor. Darbe girişimi öncesinde yurtdışına kaçırılan kara parayı FETÖ mensuplarının ailelerine aktarmaya çalışan FETÖ'nün, yastık altı himmet paralarını da örgüt üyelerini desteklemek için kullanmayı hedeflediği belirtildi.

HASAN AY
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar