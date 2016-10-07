FETÖ’den çözülmeye karşı para transferi

Darbe girişiminden sonra peş peşe operasyonlarla köşeye sıkışan FETÖ, yurtdışından Türkiye içindeki örgüt üyelerine paratransferi yapmaya çalışıyor. FETÖ'nün, yurtdışındaki servetinin bir kısmını kuryelerle veya yabancı kredi şeklinde Türkiye'ye getirip, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ üyelerinin ailelerine yardım yaptığı ve bu yolla örgüt elemanlarının çözülmesini engellenmeye çalıştığı belirlendi. 15 Temmuz'un ardından devlete sızmış FETÖ mensuplarına yönelik art arda operasyonlar yapıldı. 70 bin 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunların 31 bin 48'i tutuklandı. Yaklaşık 50 bin kişi de memuriyetten ihraç edildi. Bu operasyonlar Türkiye'deki FETÖ mensuplarını köşeye sıkıştırırken, üst düzey FETÖ'cülerin yurtdışında rahat içinde yaşaması, Türkiye'de kalan örgüt mensupları arasında rahatsızlık yarattı.
YASTIK ALTI HİMMETLER Darbe girişimin arkasındaki FETÖ örgütü, bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak ve örgüt mensuplarının itirafçı olmasının önüne geçmek için, yeni bir planı devreye soktu. Terör örgütünün, yurtdışından kuryelerle ve yabancı kredi şeklinde getirdiği paralarla, tutuklanan veya açığa alınan üyelerinin ailelerini desteklemeye çalıştığı öğrenildi. Örgütün, geçen yıl FETÖ ile bağlantılı şirketlere kayyum atanmasının ardından, önlem olarak bağlantılı şirketlerin kasalarını boşalttığı, mutemet örgüt elemanlarına devrettiği veya gizli kasalara sakladığı üzerinde duruluyor. Darbe girişimi öncesinde yurtdışına kaçırılan kara parayı FETÖ mensuplarının ailelerine aktarmaya çalışan FETÖ'nün, yastık altı himmet paralarını da örgüt üyelerini desteklemek için kullanmayı hedeflediği belirtildi.
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