FETÖ Orta Asya için de tehdit

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından dün UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı dolayısıyla düzenlenen "Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu"nda konuştu. Kalın, FETÖ'nün Orta Asya ve Türk dünyası için de tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Kalın, "Bu konuda da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ndeki resmi makamlarla diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu sorunun çözümü için birlikte adım atacağımıza inanıyoruz" dedi.
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