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FETÖ Orta için de tehdit

FETÖ Orta Asya için de tehdit
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından dün UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı dolayısıyla düzenlenen "Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu"nda konuştu. Kalın, FETÖ'nün Orta ve Türk dünyası için de tehdit oluşturduğuna çekti. Kalın, "Bu konuda da Orta Türk Cumhuriyetleri'ndeki resmi makamlarla diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu sorunun çözümü için birlikte adım atacağımıza inanıyoruz" dedi.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 01:14
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