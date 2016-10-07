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'a büyük takip

Eaglea büyük takip
Türkiye, 'nün ByLock sisteminin önemli ölçüde çözülmesinin ardından 'ın peşine düştü. Eagle'nın yurt dışından getirilecek Server'ında üst düzey 2 bin 500 FETÖ'cünün yer aldığı belirlendi. 5'li şifre ile girilen sistem çözüldüğünde FETÖ'nün çok sayıda kripto ismi de ortaya çıkacak. Eagle, masa üstünde "google, yandex" gibi başka bir sistemin amblemi ile görünüyor. Üstüne tıklandığında giriş için şifre istiyor. Doğru şifre yazılmasına karşın "Yanlış şifre girdiniz" uyarısı geliyor. Başka bir şifre girildiğinde de "Şifre yanlış" yazısı ekrana geliyor. Beş farklı şifre ve "Şifre yanlış" yazısından sonra sisteme giriliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
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