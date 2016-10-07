Türkiye, FETÖ'nün ByLock sisteminin önemli ölçüde çözülmesinin ardından Eagle'ın peşine düştü. Eagle'nın yurt dışından getirilecek Server'ında üst düzey 2 bin 500 FETÖ'cünün yer aldığı belirlendi. 5'li şifre ile girilen sistem çözüldüğünde FETÖ'nün çok sayıda kripto ismi de ortaya çıkacak. Eagle, masa üstünde "google, yandex" gibi başka birsistemin amblemi ile görünüyor.Üstüne tıklandığında girişiçin şifre istiyor. Doğru şifreyazılmasına karşın "Yanlış şifregirdiniz" uyarısı geliyor.Başka bir şifre girildiğindede "Şifre yanlış" yazısıekrana geliyor. Beş farklı şifre ve "Şifre yanlış" yazısından sonra sisteme giriliyor.
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