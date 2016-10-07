Azerbaycan’a FETÖ dosyası

Yargıtay, FETÖ soruşturması başlatan Azerbaycan Başsavcılığı’na, örgütün röntgenini çeken bir dosya gönderdi. Dosyada, örgütün TANAP gibi enerji projelerini nasıl hedef aldığını gösteren MİT raporu da var
Yargıtay ve Azerbaycan ülke başsavcılıkları, FETÖ'yü kıskaca aldı. Yargıtay Başsavcılığı, ülkesindeki faaliyetleri nedeniyle FETÖ hakkında soruşturma başlatan Azerbaycan Başsavcılığı'na, örgüt hakkında kapsamlı dosya gönderdi. "Ülke başsavcılığı" sistemi olan Azerbaycan'da, terör örgütünün faaliyetlerinin tüm ülkeye yönelik olduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldı. Türkiye ile temasa geçen Azerbaycan Başsavcısı, Türkiye'de ülke başsavcılığı sistemi olmadığı için muhatap olarak Yargıtay Başsavcılığı'nı seçti ve bilgibelge talebinde bulundu.
MİT'İN FETÖ-AZERBAYCAN RAPORU
Yargıtay Başsavcılığı bu çerçevede, adli ve idari soruşturmaları yürüten tüm devlet birimlerine yazı yazarak, ellerindeki bilgi ve belgelerden Azerbaycan'daki soruşturmaya katkı sağlayabilecek olanların Yargıtay'a gönderilmesini istedi. Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve İzmir başsavcılıkları başta olmak üzere adli soruşturma makamlarından gelen bilgi ve belgeler, Yargıtay Başsavcılığı'nda toplandı. HSYK gibi kritik idari soruşturmalar yürüten organlardan da başsavcılığa belge gönderildi. Yargıtay Başsavcılığı'na gelen belgelerden, Azerbaycan açısından en kritik olanı ise MİT'in hazırladığı "FETÖ - Azerbaycan Raporu" oldu. Bu raporda, FETÖ'nün uluslararası amaç ve yöntemleri, Türki Cumhuriyetler'de nasıl bir örgütlenme içine girdiği anlatıldı, terör örgütü için en kritik konumdaki ülkelerden birinin de Azerbaycan olduğu belirtildi.
OKUL ADI ALTINDA 28 ÖRGÜTLENME
MİT raporunda FETÖ'nün Azerbaycan ve diğer ülkelerle olan enerji projelerini yönlendirmeye çalıştığı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi TANAP'ın da bu kapsamda terör örgütünün hedefleri arasında olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Başsavcılığı'na gönderilen dosyada, FETÖ'nün Azerbaycan'da eğitim kurumu adı altında en az 28 örgütlenmesi bulunduğu belirtilerek bu okullara ilişkin ayrıntılara yer verildi.
BAKÜ'YE ARANANLAR LİSTESİ DE VERİLDİ
Yargıtay dosyasında, 15 Temmuz itirafçılarının verdiği ifade özetleri de yer aldı. Bu belgelerle 15 Temmuz darbe girişiminin talimatının Gülen tarafından verildiğine işaret edildi. Dosyada ayrıca, FETÖ üyeliğinden arama kararı çıkarılanların ve Türkiye'nin farklı ülkelerden iade talebinde bulunduğu FETÖ'cülerin listesi de Bakü ile paylaşıldı.
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