  1. 62 Karun
  2. Mason imamı

Vay Jena'na!

Gülen’in sağ kolu , Washington’da görüntülendi. imamının Amerikalı eşi ’nin ise ajanı ile iletişim halinde olduğu belirlendi. Ortaya çıkan fotoğraf ise kirli çarkın belgesiydi

Vay Jenana!
Teröristbaşı Fetullah Gülen, kendisine kucak açan ABD'ye hizmette kusur etmedi. Darbe girişiminin ardından 'nün uluslararası bir organizasyon olduğu kesinleşti. Okyanus ötesine kadar uzanan kirli ilişkiler deşifre edildi. 15 Temmuz gecesi, ajanı 'in İstanbul'da olduğu, darbe başarısız olunca da kaçtığı iddia edildi. Bu bilgiler ışığında FETÖ soruşturması genişletildi. FETÖ'nün CIA-Türkiye trafiğinin perde arkası da netleşti. Kilit isim Pensilvanya'da yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olan Sinan Dursun idi. FETÖ'ye bağlı Rumi Forum'un yöneticisi olan Dursun, 25 Aralık yargı darbesinin talimatını o dönem FETÖ'cü İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hamza Tosun'a veren kişiydi.



DURSUN'A EŞ DESTEĞİ!
25 Aralık iddianamesine Fetullah Gülen'den sonraki ikinci şüpheli olarak geçen Dursun hakkında yakalama emri verildi. Ancak firari Dursun, ABD'de gününü gün etti! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde, ofisine böcek yerleştirme ihanetinde de adı geçen FETÖ imamı , geçtiğimiz günlerde Washington'da görüntülendi.



Gülen'in sağ kolu olan ve ihanette sınır tanımayan Dursun'un örgütün CIA ile temasını sağlayan isimlerden biri olduğu öğrenildi. Dursun'un bunu Amerikalı eşi sayesinde yaptığı kaydedildi. 19 Ocak 2011'de evlendiği eşi ABD vatandaşı Jena Louise Luedtke'nin FETÖ'nün CIA ile bağlantısını sağlayan Graham Fuller'le irtibat halinde olduğu öğrenildi. Dursun'un Amerikalı eşi vasıtasıyla CIA ile dirsek teması yaptığı kaydedildi. Jena Louise Luedtke'nun eski üst düzey CIA ajanı Fuller ile çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. Tüm bunlar, FETÖ'nün dış güçlerin maşası olduğunu bir kez daha ortaya serdi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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