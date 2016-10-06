Vay Jena'na!

Teröristbaşı Fetullah Gülen, kendisine kucak açan ABD'ye hizmette kusur etmedi. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün uluslararası bir organizasyon olduğu kesinleşti. Okyanus ötesine kadar uzanan kirli ilişkiler deşifre edildi. 15 Temmuz gecesi, CIA ajanı Graham Fuller'in İstanbul'da olduğu, darbe başarısız olunca da kaçtığı iddia edildi. Bu bilgiler ışığında FETÖ soruşturması genişletildi. FETÖ'nün CIA-Türkiye trafiğinin perde arkası da netleşti. Kilit isim Pensilvanya'da yaşayan teröristbaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu olan SinanDursun idi. FETÖ'ye bağlı RumiForum'un yöneticisi olan Dursun, 25 Aralık yargı darbesinin talimatını o dönem FETÖ'cü İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan HamzaTosun'a veren kişiydi.
DURSUN'A EŞ DESTEĞİ!
25 Aralık iddianamesine FetullahGülen'den sonraki ikinci şüpheli olarak geçen Dursun hakkında yakalama emri verildi. Ancak firari Dursun, ABD'degününü gün etti! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde, ofisine böcek yerleştirme ihanetinde de adı geçen FETÖ imamı Sinan Dursun, geçtiğimiz günlerde Washington'da görüntülendi.
Gülen'in sağ kolu olan ve ihanette sınır tanımayan Dursun'un örgütün CIA ile temasını sağlayan isimlerden biri olduğu öğrenildi. Dursun'un bunu Amerikalı eşi sayesinde yaptığı kaydedildi. 19 Ocak 2011'de evlendiği eşi ABD vatandaşı Jena Louise Luedtke'nin FETÖ'nün CIA ile bağlantısını sağlayan Graham Fuller'le irtibat halinde olduğu öğrenildi. Dursun'un Amerikalı eşi vasıtasıyla CIA ile dirsek teması yaptığı kaydedildi. Jena Louise Luedtke'nun eski üst düzey CIAajanı Fuller ile çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti. Tüm bunlar, FETÖ'nün dış güçlerin maşası olduğunu bir kez daha ortaya serdi.
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