Musullat oldular

Irak ve ABD, “Türk askeri, Musul’da DEAŞ’a yönelik operasyonu düzenleyecek olan koalisyonda yok” dedi. Vatandaş tepki gösterdi: Amerikalı’sı, Alman’ı, İngiliz’i, Fransız’ı gelip cirit atacak, Türkiye de bakacak! Hadi oradan!
Musul, 637 tarihinde Müslümanlar'ın eline geçti. Yüzlerce yıl Osmanlı tarafından yönetildi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi sonucu İngilizler tarafından işgal edildi. Musul, hala Misak-ıMilli sınırları içindeydi. Ancak İngilizler, petrol sebebiyle Musul'u Türkler'e vermek istemedi. Musul meselesi, 24 Temmuz 1923'te Lozan'da çözülemedi. Ankara Anlaşması sonrası yüzlerce yıl Türk topraklarında yer alan Musul, Irak'a geçti. İşte Lozan'da topraklarımıza katamadığımız Musul bugün yine dünyanın bir numaralı gündemiydi.
BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi için harekete geçildi! Ancak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Musul operasyonunda hak iddia etti. Irak Meclisi, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının sona erdirilmesine yönelik bir karar aldı. Türkiye sert çıktı. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi iletildi. Tüm bunlar olurken 1990'daki Körfez Savaşı'ndan itibaren bölgede cirit atan ABD yine haddini aştı! DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay John Dorrian, Türk askerlerinin, koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi. Vatandaştan sanal alemde tepki gecikmedi: "Amerikalı'sı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı gelip Ortadoğu'da cirit atacak. Türkiye de bakacak. Hadi oradan..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.