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Kahramanlara veda

Kahramanlara veda
Türkiye dün şehitlerine ağladı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Gölge, dün memleketi Mersin'de vatan toprağına bırakıldı. Oğlunun 8 ay önce göreve başladığını söyleyen baba Hüseyin Gölge, "Vatan sağ olsun" diye ağladı. Diyarbakır Lice'de 'lı hainlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Çito (25) ise Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Acının diğer adresi de İstanbul'du. Diyarbakır Lice'de şehit olan Üsteğmen Murat Ataş, İstanbul'da toprağa verildi. Şehidin 1 ay sonra bebeğinin olacağı öğrenildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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