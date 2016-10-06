Kahramanlara veda

Türkiye dün şehitlerineağladı. FıratKalkanıHarekatı'ndateröristlerleçıkan çatışmadaşehit olanUzman OnbaşıAli Gölge,dün memleketiMersin'devatan toprağınabırakıldı.Oğlunun 8 ayönce görevebaşladığınısöyleyen babaHüseyin Gölge, "Vatan sağ olsun" diyeağladı. Diyarbakır Lice'de PKK'lı hainlerindüzenlediği saldırıda şehit olan JandarmaUzman Çavuş Oğuzhan Çito (25) iseHatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Acınındiğer adresi de İstanbul'du. DiyarbakırLice'de şehit olan Üsteğmen Murat Ataş,İstanbul'da toprağa verildi. Şehidin 1 aysonra bebeğinin olacağı öğrenildi.
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