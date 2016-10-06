FETÖğraflı yalanlama

Nurettin Veren, bir zamanlar Gülen'in sağ koluydu. Ancak hainlerin kalleş yüzünü görünce cemaatle yollarını ayırdı. FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardı. Orhan Sipahioğlu'nun "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğunu anlattı. Deniz Kurmay Binbaşı iken 1994 yılında YAŞ kararıyla TSK'dan ihraç edilen Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sipahioğlu, savcılara verdiği ifadesinde, "Darbeyi yaptıran Gülen'dir. Gülen ile birlikte resim çekilen Emir Altıntaş'ı tanımıyorum. Orduda iken denizcilerin imamı olmadım. Bugüne kadar hiçbir zaman FETÖ içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı. Ancak Sipahioğlu'nun bilgisayarından Gülen ve Emir Altıntaşile birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.