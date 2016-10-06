  1. Mason imamı
  2. Musullat oldular

ğraflı yalanlama

FETÖğraflı yalanlama
Nurettin Veren, bir zamanlar Gülen'in sağ koluydu. Ancak hainlerin kalleş yüzünü görünce cemaatle yollarını ayırdı. 'nün ipliğini pazara çıkardı. 'nun "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğunu anlattı. Deniz Kurmay Binbaşı iken 1994 yılında kararıyla TSK'dan ihraç edilen Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Sipahioğlu, savcılara verdiği ifadesinde, "Darbeyi yaptıran Gülen'dir. Gülen ile birlikte resim çekilen 'ı tanımıyorum. Orduda iken denizcilerin imamı olmadım. Bugüne kadar hiçbir zaman FETÖ içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı. Ancak Sipahioğlu'nun bilgisayarından Gülen ve Emir Altıntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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