Suriye'de akan kanın durması için son şans olarak değerlendirilen ateşkesin 19 Eylül'de çökmesiyle birlikte ABD, diplomasi dışı seçenekleri masaya yatırdığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, önceki gün yaptığı açıklamada "diplomatik, askeri, istihbari ve ekonomik seçenekleri değerlendirdiklerini" söyledi. Kendileri için diplomatik çözümün öncelikli olduğunu belirten Toner "Rusya ile yürüttüğümüz ikili anlaşmayı geçici olarak durdurduk. Bu, başka aktörlerle çok taraflı hamlelere kapılarımızı kapattığımız anlamına gelmez" dedi. "Yine de bakışımızın özü değişmedi, politik çözümden yana tavrımız aynı" ifadelerini kullanan Toner, "Uluslararası Suriye Destek Grubu'ndaki diğer ülkelerle nasıl çalışabileceğimize ve onları nasıl harekete geçirebileceğimize de bakıyoruz" dedi.



"S8300'LER KİMSEYE TEHDİT DEĞİL"

Ancak basında yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığında toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında üst düzey yetkililer Suriye'ye yönelik askeri seçenekleri de masaya yatıracak. Washington Post gazetesi, Beşar Esad rejimine yönelik hava saldırılarının da bu toplantıda gündeme gelebileceğini yazdı. Kurban Bayramı'nda başlayan ancak bir haftada çöken ateşkesin ardından Şam rejimi bombardımanın ve karadan uyguladığı baskının dozajını artırırken, Rusya da Suriye'deki askeri varlıklarını kuvvetlendiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Koneşenkov, Suriye'ye S-300 tipi füze yerleştirdiklerini doğrulayarak "S-300 sadece savunma sistemidir ve kimse için tehdit yaratmıyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın Suriye'de S-300'leri yerleştirme hakkına sahip olduğunu belirtti. Ozerov, "Bu sistemler Suriye'deki birliklerin korunması için gerekli. Ayrıca, Türkiye ile aramızdaki Su-24 olayı gibi benzer olayların yaşanmaması için gerekli" dedi. ABD yönetimi ise Rusya'nın S-300 hava savunma füze sistemi yerleştirmesine tepki gösterdi. Washington, ülkedeki DEAŞ ve El Nusra gibi örgütlerin hava gücünün olmadığına dikkat çekti.



BM: YARDIM KONVOYU HAVADAN

Birleşmiş Milletler, Suriye'deki ateşkesin sonlanmasına neden olan Halep'teki insani yardım konvoyunun saldırıya uğraması olayının hava saldırısı yüzünden gerçekleştiğini açıkladı. BM yetkilisi Lars Bromley, 31 kamyonlu konvoyun hedef alındığı saldırı için "Analizlerimiz, bu eylemin bir hava saldırısı olduğunu ortaya koydu" dedi. Halep'e insani yardım taşıyan konvoyda, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 18 kişi ölmüştü. Rusya ve Şam rejimi, kamyonların hava saldırısına uğramamış olabileceğini söyleyerek olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürmüştü. Söz konusu bölgede hava saldırısı düzenleyen tek güç olan Şam ve Moskova, BM'nin açıklamasıyla ilgili herhangi bir yorum yayımlamadı.