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Sözünü tuttu

Hollywood yıldızı , Sultanbeyli’de oturan Suriyeli Hüseyin ailesini söz verdiği gibi 2. kez ziyaret etti

Sözünü tuttu
Dünyaca ünlü yıldız , geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret edip, tekrar geleceğinin sözünü vermişti. Lohan, dün yeniden Hüseyin ailesinin evine gitti. Baba Muhammed Hüseyin ile uzun süre sohbet eden Lohan, çocukları da sık sık öperek onlara hediyeler verdi. Türkiye ziyareti sırasında geçirdiği kaza sonucu parmağı kopan güzel yıldız, "Canım çok yanıyor ama Suriye'de yaşanan acılar karşısında benimkisi çok basit" dedi. Lohan şöyle devam etti: 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesini kalın kalın harflerle çizdim. Dünyada bir çok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı. 5 büyük ülke söz verdi ama sözlerini tutmadı. Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor ama ben kendimi çok rahat hissediyorum. Burada bize açık kollar var. Burada, kültür, aşk ve sevgi var.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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