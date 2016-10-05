Sözünü tuttu

Dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret edip, tekrar geleceğinin sözünü vermişti. Lohan, dün yeniden Hüseyin ailesinin evine gitti. Baba Muhammed Hüseyin ile uzun süre sohbet eden Lohan, çocukları da sık sık öperek onlara hediyeler verdi. Türkiye ziyareti sırasında geçirdiğikaza sonucu parmağı kopan güzel yıldız, "Canım çok yanıyor ama Suriye'de yaşanan acılar karşısında benimkisi çok basit" dedi. Lohan şöyle devam etti: 'Dünya 5'ten büyüktür'ifadesini kalın kalın harflerleçizdim. Dünyada bir çok ülkeninyapamadığını Türkiye yaptı.5 büyük ülke söz verdi ama sözlerinitutmadı. Türkiye'ye gelmeyekorkanlar oluyor ama ben kendimiçok rahat hissediyorum. Burada bize açık kollar var. Burada, kültür, aşk ve sevgi var.
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