Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı tanıkların ifadeleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bir dönemdeki etkinliğini, örgüt bağlantılı kişilerin orduya yerleştirilmesinde gösterdikleri etkiyi gözler önüne serdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, bazı tanıkların bilgi amaçlı alınan ifadelerinde, örgütün "hukuksuz" ve "hileli" yollara başvurarak TSK'nın içine sızdığı iddiaları yer aldı. Bir tanık ifadesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçuş okulundan 2013'te mezun olan ve darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen Ekrem Aydoğdu'nun, sol işaret parmağının olmamasına rağmen pilot yapılması yer aldı. Aydoğdu'nun, pilot adayı eğitimi sırasında, önemli bir aşama olan "uçağı kullanma" bölümünde başarılı olamadığını, buna rağmen Gaziemir Hava Sınıf Okullarına gönderildiğini, komutanların yer aldığı "uçuş kurulu"ndan kendisine yeniden hak tanınması üzerine "uçuş eğitimi"ne devam ettiğini aktaran tanık, "O dönem, yetenek ve bilgiden uçuş kuruluna kalanların yüzde 90'ına bu hak tanınmadı" bilgisini verdi. Tanık ifadesinde, Aydoğdu'ya ilişkin şu görüşler yer aldı: "Aydoğdu, ilk uçuş eğitimini zor bela tamamlayabildi. İkinci aşamada T37C uçağında eğitime başlayan Aydoğdu, bu uçak tipinde de yetenekten elendi. O dönemdeki yönerge gereği Aydoğdu hakkında gıyabi kurul yapılıp uçuştan direkt ilişiğinin kesilmesi gerekiyordu. Ancak FETÖ'cü güçler tekrar devreye girip yönergeyi değiştirdiler.

FETÖ'CÜ KOMUTAN İSTEDİ

Hiç bir teğmene hak bile verilmezken ona, ikinci kez, üstelik yönerge değiştirilerek hak verildi. Aydoğdu'nun özellikle pilot yapılmaya çalışılması kafamızda hep bir soru işareti olarak kaldı. Hatta aramızda, 'bunun arkasında bir güç var, onu sürekli kolluyor' diye düşünüyorduk. Bu düşüncenin etkisiyle de aramızda, Aydoğdu için 'Mason Ekrem' lakabını kullanıyorduk." "T37 uçuş eğitimlerini bitirdiğimizde bir uçuş başarı sıralaması yapılıyordu. Sıralamada başarı elde edenler için, T38 jet uçağına gönderilirken daha sonra CASA, CN235 ve helikopter tiplerinde eğitim alması amacıyla tekrar eğitim planlaması yapılıyordu. Normalde, Aydoğdu'nun ikinci kez uçuş kuruluna kalması nedeniyle sıralamanın en altında kalıp helikopter pilotu olacağı tahmininde bulunuyordu. Ama Aydoğdu, üst sıralara çıkartıldı ve savaş uçağı pilotu oldu." Aydoğdu Polis Özel Harekat Merkezi'ni bombalayan pilotlar arasında yer alıyordu.

ÜSLERDE OPERASYON

Öte yandan, Konya, Eskişehir, Ankara, Kütahya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda Hava Kuvvetlerine mensup 4'ü albay, 8'i binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 5'i teğmen, 10'u astsubay ve uzman çavuş, 2'si askeri sivil personel 54 kişi yakalandı.