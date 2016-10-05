İstanbul'da DHKP-C cephaneliği ele geçirildi

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'nin kanlı suikast eylemlerinde kullanmak üzere temin ettiği cephaneliği Sultangazi'de gizlediği bir adrese ilişkin bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

İstihbarat, Terör ve Özel hareket timleri, Gazi Mahallesi'ndeki kuaföre baskın düzenledi.

Sabah'ın haberine göre yapılan aramada, 1 adet kaleşnikof, 1 adet pompalı av tufeği, 2 adet baretta tabanca, 1 adet sigsauer tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet el yapımı otomatik silah ve otomatik silah, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 8 kutu 7.65mm çapında mermi, 2 kutu 9mm çapında mermi, 1 adet el bombası ve 1 adet fünye,1 adet siyah renkli kar maskesi, 1 adet yürüyüş dergisi ele geçti. Operasyonda silahları gizlediği belirlenen Ramazan Konan gözaltına alındı. Silahlar ve el bombası incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edildi.