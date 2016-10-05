  1. Hükümetten Irak'a sert yanıt

İstanbul'da DHKP-C cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü DHKP-C'nin suikast eylemlerinde  kullanmak üzere Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki bir adrese gizlediği cephaneliği ele geçti. Uzun namlulu silahlar, tabancalar ve el bombasının ele geçtiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda DHKP-C cephaneliği ele geçirildi

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'nin kanlı suikast eylemlerinde kullanmak üzere temin ettiği cephaneliği Sultangazi'de gizlediği bir adrese ilişkin bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

İstihbarat, Terör ve Özel hareket timleri, Gazi Mahallesi'ndeki kuaföre baskın düzenledi.

Sabah'ın haberine göre yapılan aramada, 1 adet kaleşnikof, 1 adet pompalı av tufeği, 2 adet baretta tabanca, 1 adet sigsauer tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet el yapımı otomatik silah ve otomatik silah, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 8 kutu 7.65mm çapında mermi, 2 kutu 9mm çapında mermi, 1 adet el bombası ve 1 adet fünye,1 adet siyah renkli kar maskesi, 1 adet yürüyüş dergisi ele geçti. Operasyonda silahları gizlediği belirlenen Ramazan Konan gözaltına alındı. Silahlar ve el bombası incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edildi.
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 13:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar