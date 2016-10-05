Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri imamı'' firari Adil Öksüz'ün Kırklareli merkeze 30 kilometre uzaklıktaki, sınıra yakın Çeşmeköy'deki çiftlik evinde saklandığı iddia edildi.
İddia üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, evde arama yaptı, köylülerle konuştu.
Öksüz'ün, iki yıldır kullanılmayan çiftlik evinde saklandıktan sonra buradan sınırı geçerek yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti.
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