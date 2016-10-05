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'cü Öksüz'ün saklandığı iddia edilen ev didik didik arandı

Kırklareli'de 'nün "Hava Kuvvetleri imamı" firari 'ün saklandığı iddia edilen çiftlik evinde inceleme yapıldı.

FETÖcü Öksüzün saklandığı iddia edilen ev didik didik arandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "Hava Kuvvetleri imamı'' firari 'ün Kırklareli merkeze 30 kilometre uzaklıktaki, sınıra yakın Çeşmeköy'deki çiftlik evinde saklandığı iddia edildi.

İddia üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, evde arama yaptı, köylülerle konuştu.

Öksüz'ün, iki yıldır kullanılmayan çiftlik evinde saklandıktan sonra buradan sınırı geçerek yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 16:58
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