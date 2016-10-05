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F-Posta

FETÖ’cü hakim, cezaevinde yazdı! Örgüt üyelerine atmaya çalıştı. Ama “F-Posta” dikenli tellere takıldı. İçinden ise komik avuntular çıktı: Güzel günler göreceğiz, motorlara bineceğiz

F-Posta
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları 'de de genişletildi. İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklandı. Onlardan biri de hakim M.K.'ydı. FETÖ'cü hakim Menemen Cezaevi'ne konuldu. Ancak hain M.K., örgütteki itirafları önlemek amacıyla kaleme sarıldı. Uzunca bir yazdı! Sonra da volta atmaya çıktı. Elindeki zarfı, yan avluya fırlatmaya çalıştı. Fakat mektup, aradaki dikenli tellere takıldı. Gardiyanlar tarafından fark edilince de yetkililere ulaştırıldı. Açıp okuyanlar şaşırıp kaldı! Çünkü hakim M.K.'nın her satırında boş teselliler, yalan hayaller vardı. FETÖ'cü M.K. öncelikle "ByLock terörden ceza aldırmaz. Hele telefon, tablet filan imaj alınmadıysa delil sayılmaz" yazdı. Ardından vaatler sıraladı: "Para sayma makinesi hazırlayın. Çok tazminat alacağız! Güzel günler göreceğiz, motorlara bineceğiz!"

EAGLE'IN DA ŞİFRESİ KIRILDI
İşte bu satırlar, FETÖ'nün gülünç yanını da ortaya çıkardı. Her avuntu anlaşıldı ama "motor" kısmı soru işareti kaldı! Hukukçular ise o hakime mesaj yolladı: ByLock kullanmak delildir ama bu mektup bile yıllarca hapis yedirir. Öte yandan istihbarat birimleri, ByLock'tan sonra Eagle'ın şifresini de kırdı. Bu gelişmenin ardından Mülkiyeliler başta olmak üzere üst düzey bürokratlara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İlk listede 300 kişinin bulunduğu açıklandı. Eagle'ı kullanan isimlerden oluşan listenin, güvenlik birimleri tarafından kamu kuruluşlarına gönderildiği belirtildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 01:11
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