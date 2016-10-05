Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları İzmir'de de genişletildi. İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklandı. Onlardan biri de hakim M.K.'ydı. FETÖ'cü hakim Menemen Cezaevi'ne konuldu. Ancak hain M.K., örgütteki itirafları önlemek amacıyla kaleme sarıldı. Uzunca bir mektup yazdı! Sonra da volta atmaya çıktı. Elindeki zarfı,yan avluya fırlatmaya çalıştı. Fakat mektup, aradaki dikenli tellere takıldı. Gardiyanlar tarafından fark edilince de yetkililere ulaştırıldı. Açıp okuyanlar şaşırıp kaldı! Çünkü hakim M.K.'nın her satırında boş teselliler, yalan hayaller vardı. FETÖ'cü M.K. öncelikle "ByLock terördenceza aldırmaz. Hele telefon, tablet filanimaj alınmadıysa delil sayılmaz" yazdı. Ardından vaatler sıraladı: "Para saymamakinesi hazırlayın. Çok tazminatalacağız! Güzel günler göreceğiz,motorlara bineceğiz!"
EAGLE'IN DA ŞİFRESİ KIRILDI
İşte bu satırlar, FETÖ'nün gülünç yanını da ortaya çıkardı. Her avuntu anlaşıldı ama "motor" kısmı soru işareti kaldı! Hukukçular ise o hakime mesaj yolladı: ByLock kullanmak delildir ama bu mektup bile yıllarca hapis yedirir. Öte yandan istihbarat birimleri, ByLock'tan sonra Eagle'ın şifresini de kırdı. Bu gelişmenin ardından Mülkiyeliler başta olmak üzere üst düzey bürokratlara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İlk listede300 kişinin bulunduğu açıklandı. Eagle'ıkullanan isimlerden oluşan listenin,güvenlik birimleri tarafından kamukuruluşlarına gönderildiği belirtildi.
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