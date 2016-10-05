Bomba timi yakalandı

Terörle mücadele ekipleri Adana'da bombalı saldırı olacağı istihbaratı üzerine "kırmızı" alarm verdi. Ekipler, Şakirpaşa Havalimanı ve polis merkezlerinin önünde iki kişinin keşif yaptığını fark etti ve bu kişileri takibe aldı. Bu kişilerin Seyhan'da bir eve girdiğini tespit eden ekipler takiplerini sürdürdü. Şüphelilerden birinin DicleÜniversitesi Sınıf ÖğretmenliğiBölümü 1'inci sınıf öğrencisi İhsanO., diğerinin ise Adana'da esnaflıkyapan Mahmut B. olduğu belirlendi. İhsan O.'nun Suriye'nin Kobanikentinde bomba eğitimi aldığı, Mahmut B.'nin ise ona eylem yapabileceği stratejik noktaları gösterdiği tespit edildi. Ekipler 10 gün önce patlayıcıların Adana'ya getirildiği ve A.B.'ye ait plastik deposunda saklandığını belirledi. Ekipler, bombaları daha önce belirlenen Adana Şakirpaşa Havalimanı, 5 polis merkezi ile Ceyhan Kaymakamlığı'na yerleştirmek üzere olan teröristleri yakalamak için düğmeye bastı. Deponun çevresi kuşatıldı. İhsan O., Mahmut B. ile onlarla hareket eden A.B., Ö.B. ve A.B. patlayıcıları araçlara yüklerken yakalandı. Aramalarda 21 kilo TNT, yaklaşık 1 kilo C4 ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundu.
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