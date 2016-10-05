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timi yakalandı

Bomba timi yakalandı
Terörle mücadele ekipleri 'da lı saldırı olacağı istihbaratı üzerine "kırmızı" alarm verdi. Ekipler, Şakirpaşa Havalimanı ve polis merkezlerinin önünde iki kişinin keşif yaptığını fark etti ve bu kişileri takibe aldı. Bu kişilerin Seyhan'da bir eve girdiğini tespit eden ekipler takiplerini sürdürdü. Şüphelilerden birinin Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İhsan O., diğerinin ise Adana'da esnaflık yapan Mahmut B. olduğu belirlendi. İhsan O.'nun Suriye'nin Kobani kentinde bomba eğitimi aldığı, Mahmut B.'nin ise ona eylem yapabileceği stratejik noktaları gösterdiği tespit edildi. Ekipler 10 gün önce patlayıcıların Adana'ya getirildiği ve A.B.'ye ait plastik deposunda saklandığını belirledi. Ekipler, bombaları daha önce belirlenen Adana Şakirpaşa Havalimanı, 5 polis merkezi ile Ceyhan Kaymakamlığı'na yerleştirmek üzere olan teröristleri yakalamak için düğmeye bastı. Deponun çevresi kuşatıldı. İhsan O., Mahmut B. ile onlarla hareket eden A.B., Ö.B. ve A.B. patlayıcıları araçlara yüklerken yakalandı. Aramalarda 21 kilo TNT, yaklaşık 1 kilo C4 ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 01:09
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