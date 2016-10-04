Görülen davada savcı, Rüzgar Çetin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mütaalasını isteyen savcı Rüzgar Çetin'in tutukluluk halinin ise devamını istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgar Çetin tahliye edildi. Kararın oy çokluğuyuyla alındığı, Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildiği öğrenildi. Çetin, 8 aydır tutukluydu.
Rüzgar Çetin hakkında karar verildi
'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan yargılanan Rüzgar Çetin'İn tahliyesine karar verildi.
Görülen davada savcı, Rüzgar Çetin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mütaalasını isteyen savcı Rüzgar Çetin'in tutukluluk halinin ise devamını istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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