Rüzgar Çetin hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in kullandığı otomobilin trafik ekibine ait bir polis aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis şehit olmuş, 1 polis de ağır yaralanmıştı.

Görülen davada savcı, Rüzgar Çetin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini istedi. Mütaalasını isteyen savcı Rüzgar Çetin'in tutukluluk halinin ise devamını istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgar Çetin tahliye edildi. Kararın oy çokluğuyuyla alındığı, Çetin'in hapis yattığı süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildiği öğrenildi. Çetin, 8 aydır tutukluydu.