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İstanbul’da DHKP-C operasyonu

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polise silahlı saldırı, polis aracının kurşunlanması, bir vatandaşın silahla öldürülmesi, bir vatandaşın silahla yaralanması, araç kurşunlanması, yağma, gasp ve çok sayıda suça karışan şüphelilere yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından Sultangazi'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y., Y.B. ve T.A.B. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 4 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 19:13
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