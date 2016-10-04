Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan bazı dernek, özel sağlık merkezleri ve sendikaların yöneticisi 78 kişiye yönelik, 6 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüpheligözaltına alındı.

Örgütle irtibatı ve iltisakı olduğu, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiasıyla kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kayseri Özel Göz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikası yöneticilerinden 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 32'si hakkında daha önceki soruşturmalar kapsamında işlem yapıldığı ve 18'inin tutuklandığı belirlendi. 78 şüphelinin yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Bartın'da operasyon başlatıldı.

Gözaltına alınan 64 zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

BYLOCK KULLANICISI 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 68 kişiden 30'u adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, ByLock programı kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 82 kişiden 68'i gözaltına alınmıştı.