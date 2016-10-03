Türkiye tek yumruk

Pensilvanyalı sahtekarı tekme tokat döven astsubay, TAKVİM'e konuştu, olay oldu. 1967'de İzmirKestanepazarı'nda kendisini Mesih ilan eden Fetullah Gülen'i bir arkadaşıyla hastanelik eden 73 yaşındaki emekli Yarbay A.K., o günü şöyle anlattı: 'asla pişman değilim' "Gülen, İzmir Kestanepazarı Camii'nde kendini Mesih ilan etti. O sırada yanımda öğretmen bir arkadaşım vardı. Bunun üzerine Gülen'e yumruk atıp kaçtı. Ben de onu odaya kilitledim. Öğrencileri üzerime saldırdı. Askeri inzibat çağırmak istedim. Ama Gülen, 'Polis çağır' dedi. O arada yine kargaşa oldu, bana saldırdılar. Karambolde Gülen'e 7-8 yumruk attım! Tekmetokat dövdüm. Üzerindeki kıyafetler parçalandı. Afalladı! Ne yapacağını şaşırdı! Korkaktı! Ama o zamanlar bile askeri misafirleri oluyordu. Çok sayıda rütbeli kişi, sık sık ziyaretine geliyordu..." Bu olaydan dolayı asla pişman olmadığını belirten A.K.'nın bu anlattıkları sosyal medyada günün konusu oldu. İşte o yorumlar:
Ellerin dert görmesin Yarbayım.
Milyonların gönlüne su serptin amca. Allah razı olsun.
49 yıl önce yediği dayağı unutamamıştır bu sapık...
Ah şimdi olacak ki, bu dayıyı da alıp ne döveriz...
İşte yılın haberi budur. Tebrikler TAKVİM.
Ah be yarbayım, az daha kuvvetli vuraydın da yerden kalkamasaydı şu sümüklü...
Beyler bakın yıl 1967. Adamı birçok asker ziyarete geliyor. Mesaj burada...
Tüm Türkiye'nin yerinde olmak istediği adam.
Arkadaşlar hepimizin istediğini yapabilen tek kişidir kendisi...
Amca, işareti 50 yıl önce vermiş.
Bir tekmenin 40 yıl hatırı olsa, yeni bir sopanın vakti çoktan gelmiş demek ki!
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