Musul eski valisi ve Haşd El Vatani genel komutanı Etil El Nüceyfi, Türkmeneli Televizyonuna açıklama yaptı.

El Nüceyfi, Türkmeneli Televizyonu genel müdürü Yalman Haceroğlu'nun sorularını yanıtladı. Nüceyfi, Türkiye Ordusu'nun Suriye'nin Cerablus ilçesini terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek amacıyla düzenlediği operasyonların kaydettiği başarılardan Musul operasyonlarında da yararlanılabileceğini kaydetti.

Nüceyfi bu yüzden Türkiye Ordusu'nun Musul'un kurtarılmasına katılmasına gerekli olduğunu belirtti. Haşd El Şabi'nin Musul operasyonuna katılmasının ortamda bir gerginlik yaratacağını ifade eden El Nüceyfi, Başika Kampı'nda Türkiye ordusunun verdiği eğitimin kaliteli olduğunu ve Koalisyon Güçleri tarafından çok beğenildiğini de söyledi.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

El Nüceyfi ayrıca PKK'nın bir terör örgütü olduğunu da vurguladı.

Musul Kürtlerinin KDP'li olduğunu terör örgütü PKK'nın mevcut yapıyı Sincar'da bazı Yezidileri kendi çıkarına kullandığını belirten El Nüceyfi, PKK'nın savaşları ve yardım kuruluşlarını kullanarak tesisler inşa ettiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Hanasu ve bazı bölgelerde kanton bölgeler kurduğunu belirten El Nüceyfi, bu bölgelerin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait asayişler değil terör örgütü PYD'nin kontrolünde olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN: MUSUL MUSULLULARINDIR

Dubai merkezli Rotana Televizyonu'na konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul'un DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır" demişti.