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Bireysel’e karşı ara formül

Bireysel’e karşı ara formül
FETÖ'nün yoluyla Anayasa Mahkemesi'ni () kilitleme planına karşı düğmeye basıldı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, Kanun Hükmünde Kararnameler'le kamudan uzaklaştırılanların bireysel başvurunu görüşmek için ilk olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Söz konusu başvuruların bu komisyonda ayıklanacağı belirtildi. Öneri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'olur' aldı.

ERSAN ATAR
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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