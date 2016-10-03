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AİHM’den ’cüye ret

AİHM’den FETÖ’cüye ret
Kanlı terör örgütü , Avrupa'dan umduğunu bulamadı. Diyarbakır eski hakimi Mehmet Arslan, FETÖ'den tutuklandı. Arslan'ın eşi Emine Arslan, kocası adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tedbir talepli başvuruda bulundu. Kocasının cezaevinde kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Ancak AİHM 3'ncü Dairesi, Aslan'ın tahliye başvurusunu, somut ve haklı neden bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

ERSAN ATAR
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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