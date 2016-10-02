Orman müdürü sorguda!

Kanlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik tüm yurtta düğmeye basıldı. Bingöl'de de soruşturmalar hız kazandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, örgütle bağlantılı şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Bingöl Orman İşletme Müdürü Mehmet Murat Bilinmiş gözaltına alındı.