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’e 10 bin geldi

MİT’e 10 bin ihbar geldi
15 Temmuz darbe girişimi, vatandaşı da harekete geçirdi. Ağustos ayında Milli İstat Teşkilatı'na () internet sitesi üzerinden yaklaşık 10 bin kişi, "Yardımcı olmak istiyorum" bölümüne ihbarda bulundu. Başvuru sahipleri, MİT'in işine yarayacağını düşündüğü ad, soyad ve adresleri gönderdi. Siteye 15 Temmuz'dan önce ayda ortalama 2 bin civarında ihbar geldiği öğrenildi.
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