  1. Başbakan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var!

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leri engellemek için sınırına tel örgü çeken bugün a gidiyor. AB kotaları çerçevesinde payına düşen 1294 yı kabul etmek istemeyen Macaristan, halkı "hayır" oyu vermeye teşvik ediyor.

Macaristanda sığınmacı referandumu

ği (AB) kotaları çerçevesinde payına düşen bin 294 yı kabul etmek istemeyen 'da düzenlenen da oy verme işlemi başladı.

Ülkede, 8 milyon 272 bin 625 kayıtlı seçmen, başkent Budapeşte ve diğer kentlerde kurulan 10 bin 331 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.

"HAYIR" OYU ÇAĞRISI YAPILIYOR
Ana muhalefetteki Macaristan Sosyalist Partisi'nin yanı sıra (MSZP) birçok muhalefet partisinin boykot ettiği referandumda hükümet partisi Fidesz ve muhalefetteki Jobbik, seçmenlerine, referandumda yöneltilen "AB'nin, Macar vatandaşı olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a yerleştirmesine karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır" oyu vermesi çağrısı yapıyor.

Ulusal Seçim Ofisi, referandumun geçerli olabilmesi için 4 milyon 136 bin 313 oy kullanılmasına ihtiyaç olduğunu ve yurt dışında kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenden 121 bininin oy kullandığını açıkladı.

KATILIM YÜZDE 50 CİVARINDA
Referandum öncesi araştırma şirketlerinin yaptığı son anketler, katılımın yüzde 50 civarında olduğunu gösteriyor.

AB'nin 160 bin sığınmacıyı üye ülkeler arasında belirli kotalarla dağıtma planında, sadece bin 294 sığınmacı kabul etmesi gereken Macaristan'da hükümet 24 Şubat'ta referandum kararı almış, "Avrupa Birliği'nin, Macar vatandaşı olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a yerleştirmesine karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltileceğini açıklamıştı.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 12:59
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