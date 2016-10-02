Kilis'e 2 roket mermisi atıldı

Suriye'den ateşlenen 2 roket mermisi Kilis'e düştü.

Suriye'den atılan 2 roket mermisi Kilis Suriye sınır hattına yakın yüksek bir alan ile kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki boş bir araziye isabet etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

TSK TESPİT ETTİ VE...

DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgeden atılan roketlerin ardından, DEAŞ hedefleri fırtına obüs toplarıyla yerle bir edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Suriye'deki DEAŞ bölgesinden peş peşe 3 roket atıldı. Roketlerin ikisi Yüksek Tepe Hudut Karakolu ile İnanlı köyü arasındaki askeri bölgeye düştü. Diğeri ise Şeyh Muhammed türbesinin arka tarafındaki boş araziye düştü. Sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen bölgeye ateş altına alarak DEAŞ hedeflerini yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerden dumanlar yükselmesi Kilis'in sınır köylerinden dahi görüldü.