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’cular tutuklandı

ByLock’cular tutuklandı
Giresun merkezli Ordu ve Yozgat illerinde güvenlik güçleri 'cü hainlere göz açtırmadı. 3 ilde 13 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9 kamu görevlisi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında örgüt içi haberleşme programı olan uygulaması tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
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