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Baklavacı gözaltında

Baklavacı gözaltında
Darbe girişiminin ardından soruşturmanın finans ayağında operasyonlar hız kesmedi. FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dün gözaltına alınan 70 kişi arasında Seyidoğlu Baklavaları yöneticisi da bulundu. Seyidoğlu'nun, İstanbul'da öğretmenlik yapan Y.Ş. ve D.K.'yla, adliyelerde çalışan katip ve mübaşirlerin 'imamlığını' yaptığı iddia edildi.
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