Akademik baskın

Tüm Türkiye'de 15 Temmuz soruşturması devam ediyor... İzmir'de yapılan operasyonlarda kanlı örgüte üye olduğu tespit edilen Ege Üniversitesi'nde görevli akademisyenler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Dün üniversiteye yapılan baskında akademisyenlerden 15'i gözaltına alındı. Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde de soruşturma devam etti. Üniversitenin kent merkezi ve ilçelerindeki kurumlarda görev yapan personel ile akademisyenlerden oluşan 30 kişi gözaltına alındı.
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