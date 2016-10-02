3 bin askerle dev PKK operasyonu

Sivas kırsalında da PKK hedefleri havadan vuruldu. Hedef kış hazırlığı yaparak inlerine çekilmeye başlayan tüm teröristleri bölgeden temizlemek...

PKK'nın kış aylarında en önemli üstlenme alanı olarak kullandığı Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında, büyük operasyonun düğmesine basıldı. Terör örgütünün kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla başlatılan operasyonda, güvenlik güçlerinin birinci hedefinin Lice ve Hani'ye bağlı 13 köyün kırsalında gizlenen ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek. Operasyon öncesi valilik ikinci bir emre kadar Lice'ye bağlı Birlik, Şenlik, Abalı, Ergin, Tuzla, Çeper, Duru ve Daralan ile Hani'ye bağlı Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Seren ve Uzunlar köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dün sabah erken saatlerde Jandarma Özel Harekât Timleri ile özel eğitimli birlikler, helikopterlerle kritik noktalara indirildi.

6 TABUR ASKER

Lice ve Hani 2400 askerden oluşan altı taburun katıldığı operasyona ilişkin valilik açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir " denildi.

TUZAK BOZULDU

Diyarbakır - Bingöl karayolu üzerinde yer alan Kokulupınar mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 2 adet bidon içerisinde yaklaşık 50 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Amonyum/Nitrat ile güçlendirilmiş bombayı Patlayıcı Madde İmha Timi etkisiz hale getirdi.

KIŞLIK İNLERİNE GİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri Bordo Bereliler'in de aralarında olduğu yaklaşık 500 askerle Hakkâri'de sürdürülen operasyonlarda 53'ü Şemdinli'de olmak üzere 334 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Dün sabah Hakkari Dağlıca'da Milli silahlı İHA Bayraktar tarafından tespit edilen 3 terörist havadan vurularak etkisiz hale getirildi. Buzul Dağları Havilati Göller ve çevresindeki arama-tarama çalışmalarında terör örgütü mensuplarının kışlık erzak ve giyecek stokları mağaralarda bulundu. (Sabah)