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28 komiser cezaevinde

28 komiser cezaevinde
Güvenlik güçleri Sakarya'da 'cü hainlere göz açtırmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aralarında emniyet müdürü, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 28'i tutuklandı.
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