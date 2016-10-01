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BOTAŞ'ın merkez ve Kurtalan ilçesine besleyen doğalgaz ana iletim hattına 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlendi.

Siirtte doğalgaz hattına sabotaj

BOTAŞ'ın merkez ve Kurtalan ilçesini besleyen doğalgaz ana iletim hattına 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin basınç düşürme istasyonuna yaklaşık 20 kilometre mesafede, merkeze bağlı Kışlacık köyü sınırları yakınında doğalgaz boru hattına yönelik teröristler el yapımı patlayıcı ile sabotaj düzenledi.

Patlama nedeniyle Siirt ve Kurtalan ilçesinde doğalgaz akışı durduruldu.

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Soğutma çalışmalarının ardından bugün, boru hattındaki hasarın onarılması planlanıyor.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 20:14
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