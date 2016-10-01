BOTAŞ'ın Siirt merkez ve Kurtalan ilçesini besleyen doğalgaz ana iletim hattına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile sabotaj düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin basınç düşürme istasyonuna yaklaşık 20 kilometre mesafede, merkeze bağlı Kışlacık köyü sınırları yakınında doğalgaz boru hattına yönelik teröristler el yapımı patlayıcı ile sabotaj düzenledi.
Patlama nedeniyle Siirt ve Kurtalan ilçesinde doğalgaz akışı durduruldu.
Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
Soğutma çalışmalarının ardından bugün, boru hattındaki hasarın onarılması planlanıyor.
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