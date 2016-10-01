FETÖ yurt dışına 20 milyar dolar kaçırdı

BİNLERCE HESAP AÇILDI
Örgüt; öğrenciler, esnaf, vatandaşlar adına açılan küçük hesaplar, sanal para kuruluşları ve havaleler üzerinden yurtdışına çıkardığı paranın ise 20 milyar doları bulduğu hesaplandı.
15 TEMMUZ'DAN SONRA KAÇIŞ ARTTI
Toplamda 100 milyar dolarlık bir kaynağa hükmeden FETÖ yöneticilerinin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından da Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca Euro'luk hesaplar açtığı da tespit edildi.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün 42 kurye imamı üzerinden yürüttüğü karanlık dolar trafiği deşifre oldu. MİT, MASAK, Emniyet'in üç koldan yürüttüğü incelemede FETÖ'ye bavullarla para taşıyan 42 imam belirlendi. 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra para trafiğinde bu imamlar aracılığıyla İngiltere'den Nijerya'ya, Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda 3.5 milyar dolarlık bir para götürüldüğü saptandı. Örgütün öğrenciler, esnaf, sadece vatandaşlar adına açılan küçük hesaplar, sanal para kuruluşları ve havaleler üzerinden yurtdışına çıkardığı paranın ise 20 milyar doları bulduğu hesaplandı. FETÖ'nün toplamda ise 100 milyar dolarlık kaynağa hükmettiği ortaya çıktı.
RESMİ BAŞVURU YAPILDI
FETÖ'nün kara para oyunu bir bir deşifre olurken, küresel suç örgütleriyle bağlantılarına ilişkin de önemli ipuçlarına ulaşıldı. FETÖ yöneticilerinin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca Euro'luk hesaplar açıldığı görüldü. FETÖ için toplanan paraların büyük bölümünün altın, fonlama ile kazanılmış gösterildi. Kurul tarafından yapılan resmi başvuru ile terörü finansman için kullandığı paraların bulunduğu banka hesaplarının kapatılması istendi.
KARA PARA UZMANLARI ÇALIŞIYOR
FETÖ'nün kara para trafiği, yurtdışı bağlantılarını ortaya koymak için denetim birimlerini finans sektöründe görev yapan kara para uzmanları ile güçlendirdi. Uzmanlar, 14 Avrupa ülkesi, ABD başta olmak üzere İngiltere'den Nijerya'ya Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda para transferi gerçekleştiğini saptadı. Savcılıklarda alınan ifadeler, itiraflar, ihbarlar da dikkate alınarak yapılan tespitlerde FETÖ, 17-25 Aralık sonrasında yurt dışına 20 milyar dolara yakın para kaçırdı. Kuryeler aracılığıyla bavullar ve farklı yöntemlerle çıkarılan tutarın da 3.5 milyar dolar olduğu tespiti yapıldı. Örgütün para transferini gerçekleştiren kuryeler kamera görüntüleri başta olmak üzere istihbarat verileri ile bir bir belirlendi. Büyük bölümü yurt dışında bulunan kuryelere ilişkin soruşturma açıldı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında dün de murakıpların aralarında bulunduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) çalışanı 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Bu murakıpların da FETÖ'nün haberleşme aracığı olan Bylock programını kullandıkları belirlendi. BDDK tarafından hazırlanan, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen işadamlarının şahsi, şirket hesaplarının 2013-2014'de usulsüz şekilde incelemeye alındığını içeren rapor da 25 Temmuz'da soruşturma dosyasına konuldu.
KURYELERİ KULLANDILAR
FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ederken, Mali Suçları Araştırma Kurulu da FETÖ yöneticilerinin hesap hareketleri üzerinden kara para trafiğine ilişkin önemli ipuçlarına ulaştı. Yapılan son incelemelerde FETÖ yöneticilerinin çok sayıda öğrencinin hesabına yüklü tutarlarda para yatırdığı saptandı. FETÖ üyelerinin bilgisayarların teknik takibe maruz kalacağını düşünerek her iletişimi kuryeler aracılığı ile yaptığı belirlendi. Örgüte para toplayan imam, abilerin paraları da birbirine kuryeler vasıtasıyla ilettiği görüldü.
FİNANS TRAFİĞİNİ YÖNETTİLER
Terör örgütünün finans trafiğini yöneten kilit isimler, kuryeler küresel kıskaca alındı. Örgütün küresel suç şebekeleri ile bağlantılarını inceleyen Kurul, 42 imam kuryenin yurtdışına bavullarla para kaçırdığını belirledi. Kuryeler aracılığıyla yurtdışına çıkarılan paraya ilişkin savcılıklara gelen ihbarların parasal değeri 3.5 milyar doları buldu. İlgili kurumlar 3.5 milyar dolara aracılık ederek örgütün parasını aklayan kurye imamlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kuryelerin FETÖ için toplanan paraların büyük bölümünü altın, fonlama ile kazanılmış gösterdiği belirlendi. İstihbarat, emniyet birimleri finans kurumları, döviz büroları başta olmak üzere geniş bir alanda şüpheli işlemleri, para hareketlerini takip etti. Kuryelerin bu parayı özellikle örgüt üyeleri adına kurulan şirketler üzerinden akladığını saptadı. Bu paralar sadece yurtdışında değil yurtiçinde de aklandı.
HESAPLARIN KAPATILMASI İSTENDİ
Yurt dışındaki kara para izleme kurulları ile operasyonların kapsamı genişletilirken, bankalara yapılan para transferlerine ilişkin bilgi istendi. Ayrıca örgütün terörü finansman için kullandığı paraların bulunduğu bankalardaki hesaplarının kapatılması için bu ülkelerdeki birimlerle resmi yazışma yapıldı. Örgütün kara para trafiği, mali haritaları, yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan iş adamlarına ilişkin bilgiler de ilgili mali istihbarat birimleri ile paylaşıldı. Son üç yıllık dönemde örgütün finansörü şirketler üzerinden yapılan para trafiği ise 100 milyarı buluyor. Maliye, şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanarak, terör örgütünün yurtdışına kaçırdığı varlıklar için de resmi başvuruda bulundu. Darbe girişiminde doğrudan rol alan isimlere ait şirketlerin mal varlıklarının dondurulması istendi.
SABAH
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