  1. FETÖ'nün üniversitesinde gizemli poligon

'nde operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü’nün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonlar kapsamında ’ne yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında profesörlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün üniversite ayağına operasyon!

/PDY'nin üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 'ne yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23 şüpheli hakkında verilen arama ve gözaltı kararını yerine getirmek üzere bu sabah harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde baskın yapan Mali polis, aralarında profesörlerin de bulunduğu şüphelilerin 152'sini gözaltına aldı. 3 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bazı adreslerde arama çalışmaları sürüyor. Soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütüldüğü öğrenildi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 10:00
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