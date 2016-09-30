Ordu'nun Mesudiye ilçesi ile Sivas'ın Koyulhisar sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda Çekdar kod adlı Ali Fırat Yaşar grup başkanlığındaki 8 kişilik PKK'lı terörist, bölgede hava şartlarının soğuması üzerine geri dönerken gece saatlerinde güvenlik güçlerine yakalandılar. Burada çıkan çatışmada teröristlerin 6'sı ölü ele geçirildi.
Teröristlerin geride bıraktıkları sırt çantalarında bulunan fotoğraf makinesinde arazide yakın zamanda çektirdikleri belirlenen fotoğraf bulundu. Fotoğrafta yakın zamanda Gölköy'de ölü ele geçirilen Deli Dersimli kod adlı Tunceli nüfusuna kayıtlı Çağdaş Hasdemir, ayakta sol başta bulunuyor. Grup lideri Çekdar kod adlı Ali Fırat Yaşar ise oturanlar arasında soldan ikinci sırada bulunuyor.
Fotoğrafta bulunan soldan ikinci sıradaki, soldan dördüncü ve fotoğrafı çeken teröristin dışında diğerlerinin tamamının ölü ele geçirildiği, sağ kalan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ordu'nun Mesudiye ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesileri arasındaki bölgede dün akşam çıkan çatışmada ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler ile birlikte silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin üzerinde 3 bin 200 dolar, bin 500 Euro, bin 600 lira para ile 4 kaleşnikof tüfek, bir el dürbünü, gece görüş gözlüğü, fotoğraf makinesi, 3 telsiz, 1 tabanca ve silahlara ait çok sayıda şarjör ile 2 adet sahte kimlik bulundu.
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atesleri bol olsun darisi butun pkk . hdp . ve ypg lilerin basina olsun insallah
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