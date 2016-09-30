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'de dev operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütüne() yönelik sürdürülen operasyon kapsamında ‘’ kullandığı tespit edilen 68 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseride dev FETÖ operasyonu! 68 kişi...
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Savcılığına bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, esnaf ve meslek gruplarına yönelik olarak /PDY operasyonu yapıldığı öğrenildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY örgütünün kullandığı programı kullandıkları belirlenen 82 şahsa yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 68 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 11:11
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