  1. Ordu'da öldürülen teröristlerin üzerinden çıktı!
  2. PKK'lı teröristler okul müdürünü kaçırmak istedi!

İşte o teröristlerin üzerinden çıkanlar!

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi sınır hattında arama-tarama faaliyeti sırasında çıkan da öldürülen teröristlerin üzerinden para, çok sayıda ve mühimmat çıktı.

İşte o teröristlerin üzerinden çıkanlar!

Ordu'nun Mesudiye ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesi sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan da öldürülen PKK'lı teröristlerin üzerinden 32 adet 100 dolar, bin 500 Euro, bin 600 lira, 4 adet kalaşnikof, el dürbünü, fotoğraf makinesi, gece görüş gözlüğü, 3 adet telsiz, 1 adet tabanca, lara ait çok sayıda şarjör ve iki adet sahte kimlik ele geçirildi.
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  • 30 Eylül 2016, Cuma 19:07
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