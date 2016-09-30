Ordu'nun Mesudiye ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesi sınırında PKK teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin üzerinden 32 adet 100 dolar, bin 500 Euro, bin 600 lira, 4 adet kalaşnikof, el dürbünü, fotoğraf makinesi, gece görüş gözlüğü, 3 adet telsiz, 1 adet tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve iki adet sahte kimlik ele geçirildi.
İşte o teröristlerin üzerinden çıkanlar!
Sivas’ın Koyulhisar ilçesi sınır hattında arama-tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin üzerinden para, çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.
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