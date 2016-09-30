İşte o teröristlerin üzerinden çıkanlar!

Ordu'nun Mesudiye ve Sivas'ın Koyulhisar ilçesi sınırında PKK teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin üzerinden 32 adet 100 dolar, bin 500 Euro, bin 600 lira, 4 adet kalaşnikof, el dürbünü, fotoğraf makinesi, gece görüş gözlüğü, 3 adet telsiz, 1 adet tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve iki adet sahte kimlik ele geçirildi.