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Feto’dan lara sizdenim ı

Teröristbaşı Gülen , yabancı gazetecileri ağırladı. Hemen yanına “10 köşeli yıldız ” motifli bir yastık koyup lar’a sinyali çaktı: Emrinizdeyim.

Feto’dan masonlara sizdenim mesajı
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, yabancı gazetecileri Pensilvanya'daki malikanesine davet etti! Yine yalanlar-masallar söyledi. Ancak cümlelerinden çok görüntüsüyle verdi.

Özellikle hemen yanındaki koltuğa, üzerinde "10 köşeli yıldız" motifi olan bir yastık yerleştirdi. Aynı deseni, dolabının üzerine de işletti! Görenler, hayret etti!

Çünkü bu yıldız, 33. derece lar'ın işareti... Yahudi öğretisi olan Kabala'ya göre her köşesi, Allah'ın bir tecellisi! Evinde bulunduranların mesajı da belli: Sizdenim. Emrinizdeyim!

33. Derece Masonların, yani Büyük Genel Müfettiş mertebesine yükselenlerin evlerinde, mutlaka 10 köşeli yıldız simgesi bulunuyor. Alt derecedeki masonlar da kendilerini daha korunaklı hissetmek için bu simgeyi taşıyor.
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