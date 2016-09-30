Feto’dan masonlara sizdenim mesajı

FETÖ'nün elebaşı FetullahGülen, yabancı gazetecileriPensilvanya'daki malikanesinedavet etti! Yine yalanlar-masallarsöyledi. Ancak cümlelerindençok görüntüsüyle mesaj verdi.
Özellikle hemen yanındakikoltuğa, üzerinde"10 köşeli yıldız" motifiolan bir yastık yerleştirdi. Aynıdeseni, dolabının üzerine deişletti! Görenler, hayret etti!
Çünkü bu yıldız, 33. dereceMasonlar'ın işareti... Yahudiöğretisi olan Kabala'ya göre herköşesi, Allah'ın bir tecellisi! Evindebulunduranların mesajı da belli:Sizdenim. Emrinizdeyim!
33. Derece Masonların, yani Büyük Genel Müfettiş mertebesine yükselenlerin evlerinde, mutlaka 10 köşeli yıldız simgesi bulunuyor. Alt derecedeki masonlar da kendilerini daha korunaklı hissetmek için bu simgeyi taşıyor.
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