Erdoğan'dan yaverine çakı testi

15 Temmuz darbe girişiminden 16 gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilginç bir olay yaşanıyor. Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, FETÖ'cülerin ihanetinin boyutunu ortaya koyan olay, 29 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen iftar yemeğinden 1 saat önce meydana geliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaveri arasında geçen diyalog, Yaver Albay Ali Yazıcı'nın ifadesiyle ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ile yaver arasında geçen diyalog şöyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftardan 1 saat önce Yazıcı'yı makam odasına çağırarak bir zarf uzatıyor ve açmasını istiyor. Zarfta kendisi hakkında bir yazı olduğunu düşünen yaver, tereddüt geçirip zarf açacağı bulamayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan ona kırmızı saplı küçük bir cep çakısı uzatarak "Al bununla aç" diyor. Yazıcı, zarfı açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kâğıdı çıkarıp okumasını istiyor. Yazıcı'nın paniği daha da artıyor. Ancak yazının kendisiyle ilgili olmadığını anlayınca derin bir nefes alıyor. Zarfı açtığı çakıyı Cumhurbaşkanı'na uzatan Yazıcı, "Sende kalsın, lazım olur" yanıtını alıyor.



YAVERİN TAVRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaver arasındaki bu diyalog bir güven testi miydi orası net değil ancak ondan sonraki tavır ve yaklaşımları, FETÖ'cülerin nasıl bir güç sarhoşluğu yaşadıklarını gösteriyor. Aynı gün İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de güvenlik zirvesi düzenledi.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Orgeneral Akar'ın Külliye'ye gelişinde karşılanması görevi bulunan Ali Yazıcı, kendi emir askerine "Git şu Genelkurmay Başkanı'nı al gel" diye sesleniyor ancak sonra Akar'ı kendisi karşılıyor.



DİKKAT ÇEKİCİ SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o günkü iftar yemeğinde FETÖ'yle ilgili sözleri dedikkat çekiciydi: "İnlerine gireceğiz demiştim; girdik. Ne oldular? Kimi Pennsylvania'ya kaçtı, kimisi Avrupa'ya, kimisi değişik yerlere kaçtı, bine yakın kaçanların sayısı. Cumhurbaşkanlığı'na da girmişlerdi, belki hâlâ da vardır. Onların üzerinde de çalışıyoruz, söyleyeyim, ya kendileri istifa eder giderler, nereye giderlerse gitsinler ama burayı lekeleyemezler."



'ÇORLU'YA TAYİNİM ÇIKMIŞTI'

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Başyaver Ali Yazıcı, savcılıktaki ifadesinde, nisan ayında Çorlu Topçu Alay Komutanlığı'na tayininin çıktığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir zamanda Çorlu Alay Komutanlığı'na gidecektim ancak 15 Temmuz tarihi itibarıyla görevimin başındaydım" demişti.



Kaynak: Habertürk