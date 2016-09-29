  1. Havadan sudan kriz
  2. Cerablus’ta zil çaldı

ve ötesi

’nün inleri tek tek ortaya çıkarıldı. Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen daki “ Oda” ise görenleri şoka uğrattı. Büyük himmet toplantılarının mor koltuklarla döşeli bu salonda yapıldığı anlaşıldı

Mor ve ötesi
Teröristbaşı ile adamları, devletin tüm kurumlarına sızdı. Çocukları kullanan hainler lar yaptı. Yurtlar açtı. Konya'daki 'nin de örgüte ait olduğu orçaya çıktı. Okul, bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Dün okula operasyon yapan ekipler ise inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Lisenin tüm noktasında 'cü hainlerin inleri vardı. Yerleşkesinde pansiyonun da olduğu okulda 22 derslik, spor kompleksleri ve 1 konferans salonu bulunmaktaydı. Okulun 4. katında ise genellikle kilitli tutulduğu öğrenilen ve çatı katına açıldığı izlenimi veren kapı vardı. Bu kapı, halı döşenmiş merdivenle iki koridora açılıyordu. "Mor Oda" adı verilen 75 kişilik salon ise görenleri şaşırttı. Söz konusu salonun tamamında koltuklar vardı. Ayrıca, mor koltuklar ile özel dokuma halı ve duvardaki motiflerin uyumu herkesi hayretler içinde bıraktı. Salonun tavanındaki kubbe şeklindeki aydınlatmanın da mor renkte olduğu saptandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.R.Ş., ifadesinde "büyük himmet toplantılarının" bu katta yapıldığını anlattı. "Mor odanın" hemen yanında ise 33 sandalyeli toplantı salonu göze çarptı. Binanın son katındaki "1" numaralı oda ise diğer bölümlerden farklıydı. Diğer odalar modern dizaynı ile ön plana çıkarken, "1" numaralı odanın eski eşyalarla muhafaza edilmesi dikkat çekti. Bu odada FETÖ elebaşısının kaldığı ileri sürüldü.

* Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi, yeni eğitim-öğretim yılına Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla başladı.


* Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi'nin bağlı olduğu şirkete, 17 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağladığı ve işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla kayyum atandı.


* FETÖ'nün mor hayranlığı okulun mutfağına da yansımıştı. Bu arada mor renk güç ve iktidarı simgeliyor.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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