Mor ve ötesi

FETÖ’nün inleri tek tek ortaya çıkarıldı. Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okuldaki “Mor Oda” ise görenleri şoka uğrattı. Büyük himmet toplantılarının mor koltuklarla döşeli bu salonda yapıldığı anlaşıldı
Teröristbaşı Fetullah Gülen ile adamları, devletin tüm kurumlarına sızdı. Çocukları kullanan hainler okullar yaptı. Yurtlar açtı. Konya'daki Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi'nin de örgüte ait olduğu orçaya çıktı. Okul, bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Dün okula operasyon yapan ekipler ise inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Lisenin tüm noktasında FETÖ'cü hainlerin inleri vardı. Yerleşkesinde pansiyonun da olduğu okulda 22 derslik, spor kompleksleri ve 1 konferans salonu bulunmaktaydı. Okulun 4. katında ise genellikle kilitli tutulduğu öğrenilen ve çatı katına açıldığı izlenimi veren kapı vardı. Bu kapı, halı döşenmiş merdivenle iki koridora açılıyordu. "Mor Oda" adı verilen 75 kişiliksalon ise görenleri şaşırttı. Söz konusu salonun tamamında mor koltuklar vardı. Ayrıca, mor koltuklar ile özel dokuma halı ve duvardaki motiflerin uyumu herkesi hayretler içinde bıraktı. Salonun tavanındaki kubbeşeklindeki aydınlatmanın da mor renkteolduğu saptandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.R.Ş., ifadesinde "büyük himmet toplantılarının" bu katta yapıldığını anlattı. "Mor odanın" hemenyanında ise 33 sandalyeli toplantı salonugöze çarptı. Binanın son katındaki "1"numaralı oda ise diğer bölümlerdenfarklıydı. Diğer odalar modern dizaynıile ön plana çıkarken, "1" numaralıodanın eski eşyalarla muhafaza edilmesidikkat çekti. Bu odada FETÖ elebaşısınınkaldığı ileri sürüldü.
* Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi, yeni eğitim-öğretim yılına Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla başladı.
* Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi'nin bağlı olduğu şirkete, 17 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağladığı ve işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla kayyum atandı.
* FETÖ'nün mor hayranlığı okulun mutfağına da yansımıştı. Bu arada mor renk güç ve iktidarı simgeliyor.
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