Havadan sudan kriz

Fas Kraliyet Havayolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan saat 17.05'te Kazablanka'ya gitmek üzere havalanmaya hazırlanan AT911 sefer sayılı uçağını sutesisatındaki arıza sonucu subastı. Uçağın bulunduğu park alanı da kısa sürede su ile kaplandı. Uçağın kargo bölümünden sızansu baskını nedeniyle yolcularpanik yaşadı. Uçaktaki 185 yolcu uçaktan indirilerek terminale alındı.
'MAĞDUR OLDUK'
Uçağın yolcularından Abdullah Kan, "Uçağın rutin yolcu alımıoldu ve bagajlar yüklendi.Uçağın kalkmasını beklerkenhiçbir bilgilendirme olmadanuçaktan indirildik. Bir hortumpatlamış, gider miyiz gitmezmiyiz bilmiyoruz" dedi. Atilla Yaradılmış ise "Uçağa bindik yaklaşık bir saat içeride bekledik. İçeride sıvı tesisatla ilgili bir sıkıntı varmış. Su kaçağı olduğunu söylediler. Halen bekliyoruz" diye konuştu.
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