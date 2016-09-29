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Havadan sudan kriz

’ndan Kazablanka’ya gitmeye hazırlanan uçağını tesisattaki sorun nedeniyle su bastı. Yolcular isyan etti

Havadan sudan kriz
Fas Kraliyet Havayolları'nın 'ndan saat 17.05'te Kazablanka'ya gitmek üzere havalanmaya hazırlanan AT911 sefer sayılı uçağını su tesisatındaki arıza sonucu su bastı. Uçağın bulunduğu park alanı da kısa sürede su ile kaplandı. Uçağın kargo bölümünden sızan su baskını nedeniyle yolcular panik yaşadı. taki 185 yolcu uçaktan indirilerek terminale alındı.

'MAĞDUR OLDUK'
Uçağın yolcularından Abdullah Kan, "Uçağın rutin yolcu alımı oldu ve bagajlar yüklendi. Uçağın kalkmasını beklerken hiçbir bilgilendirme olmadan uçaktan indirildik. Bir hortum patlamış, gider miyiz gitmez miyiz bilmiyoruz" dedi. Atilla Yaradılmış ise "Uçağa bindik yaklaşık bir saat içeride bekledik. İçeride sıvı tesisatla ilgili bir sıkıntı varmış. Su kaçağı olduğunu söylediler. Halen bekliyoruz" diye konuştu.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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