  1. Cerablus’ta zil çaldı
  2. Adem tatilde

Gizemli !

Gizemli cephanelik!
İstanbul 'da önceki gece hareketli saatler yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Burhaniye Mahallesi Dördüncü Murat Sokak'ta bulunan boş bir arazide kazı yaptı. Söz konusu noktadan toprağa gömülü 250 adet kurusıkı tabanca çıktı. Kazı çalışmaları dün de devam etti. Ekipler, bu kez tabancı parçaları ele geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise hala şaşkınlık içindeydi. Bir mahalle sakini, "2010 yılında üzerinde polis forması olan bir grup buraya gelip silahları toprağa gömdü. Bir süre sonra da bu noktanın üzerine asfaltla kapatıldı" dedi. Çalışmayı yakından inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. "Silahlar kurusıkı, şimdilik terör bağlantısı yok. Ancak inceleme devam ediyor" şeklinde konuştu.
Etiketler: ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar