Gizemli cephanelik!

İstanbul Üsküdar'da önceki gece hareketli saatler yaşandı. Bir ihbarıdeğerlendiren güvenlik güçleri,Burhaniye Mahallesi DördüncüMurat Sokak'ta bulunan boş birarazide kazı yaptı. Söz konusu noktadan toprağa gömülü 250 adet kurusıkı tabanca çıktı. Kazı çalışmaları dün de devam etti. Ekipler, bu kez tabancı parçaları ele geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ise hala şaşkınlık içindeydi. Bir mahalle sakini, "2010 yılındaüzerinde polis forması olan bir grupburaya gelip silahları toprağa gömdü.Bir süre sonra da bu noktanınüzerine asfaltla kapatıldı" dedi. Çalışmayı yakından inceleyen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. "Silahlar kurusıkı, şimdilik terör bağlantısı yok. Ancak inceleme devam ediyor" şeklinde konuştu.
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