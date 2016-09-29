İzmir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalarda, 17-25 Aralık süreciyle başlayan ve AK Parti'nin 1 Kasım Genel Seçimi'nde tek başına iktidar olduktan sonra artan çözülmelerin örgüt mensuplarının kendi aralarında şifreli yazışmalarda kullandığı "ByLock" yazışmalarına yansıdığı görüldü.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen örgüt elemanlarının şifreli yazışma programı "ByLock" aracılığıyla kendi aralarında yaptığı mesajlaşmalarda, FETÖ/PDY mensuplarının AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde tek başına iktidara gelmesi sonrası örgüt üyelerinin eleman ve finansal kaynak bulmakta zorlandığı ve panik havasına girdiği dikkati çekiyor.

"PANİK HAVASINI DAĞITMAMIZ LAZIM"

FETÖ'nün sözde imamının "ByLock" aracılığıyla seçimler sonrası yaptığı bir paylaşımda, "Seçimlerin akabinde özellikle İstanbul ve İzmir'de Bank Asya'dan yoğunluklu bir para çekimi oldu. Bu durumu hadim abiler üzerinden durdurmak gerekiyor. Panik havasını dağıtmamız lazım. Konu H.E'ye arz edildi, uygun gördü." ifadeleri yer alıyor.

Bütün örgüt üyelerine iletilmesi istenen ve örgütün elaman sıkıntısı çektiği görülen bir başka gizli mesajda ise şu yazışma dikkati çekiyor:

"Değerli abiler, çevremizde MYO veya üniversiteden mezun olmuş 35 yaşını geçmemiş arkadaşları bizimle tanıştırmanızı istiyoruz. Manevi kriter olarak arkadaş yönlendirmeye, sohbetlere gelip gitmeye uygun arkadaş olsun, bunu istiyoruz."

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'LE BİR ARAYA GELME VAADİ

Ele geçirilen belgelerde, seçimler sonrası eleman ve finansal kaynak azalması yaşayan örgütün elemanlarını motive etmek, finansal kaynakları aktif tutmak, himmet, burs, kurban bağışı gibi gelir getirici faaliyetlerini çoğaltmak amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bir araya gelme vadediliyor.