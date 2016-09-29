Cerablus’ta zil çaldı

DAEŞ kontrolünde bulunduğu süre boyunca okulların kapalı kaldığı Cerablus'ta, Türkiye'nin yardımlarıyla hayat hızla normale dönüyor. Kentin en eski okulu olan, tuvaletine terör örgütünce bombaların yerleştirilmesiyle gündeme gelen Şehit Sandık HandaviOkulu, onarıldıktan sonra öğrencilerle buluştu. Sivil kıyafetlerle okula gelen öğrencilere beyaz tişört ve gri pantolonlar giydirildi, ayakkabıları yenilendi. Kırtasiye yardımında da bulunulan öğrenciler, çalınan zille sınıflarına koştu. Öğretmenleriyle tanışanöğrenciler, teneffüs aralarında kendilerine verilentoplarla futbol ve basketbol oynadı. Okulda öğretmen olarak göreve başlayan Aliye Hamden yeniden okula kavuşmanın sevincini kelimelerle anlatamayacağını dile getirirken "Bize bu imkanı veren Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az. Bu çocuklar da ömürleri boyunca bize bu güzel günleri yaşatanları unutmayacak" dedi. Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı'nın 36. gününde TürkF-16 ve obüslerinin bombardımanı ile ilerleyenÖzgür Suriye Ordusu, DAEŞ karşısında yenimevziler ele geçirdi. ÖSO'nun El Bab şehrine biraz daha yaklaştığı öğrenildi.
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