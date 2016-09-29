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’ta zil çaldı

Cerablus’ta zil çaldı
DAEŞ kontrolünde bulunduğu süre boyunca ların kapalı kaldığı 'ta, Türkiye'nin yardımlarıyla hayat hızla normale dönüyor. Kentin en eski okulu olan, tuvaletine terör örgütünce bombaların yerleştirilmesiyle gündeme gelen Şehit Sandık Handavi Okulu, onarıldıktan sonra öğrencilerle buluştu. Sivil kıyafetlerle okula gelen öğrencilere beyaz tişört ve gri pantolonlar giydirildi, ayakkabıları yenilendi. Kırtasiye yardımında da bulunulan öğrenciler, çalınan zille sınıflarına koştu. Öğretmenleriyle tanışan öğrenciler, teneffüs aralarında kendilerine verilen toplarla futbol ve basketbol oynadı. Okulda öğretmen olarak göreve başlayan Aliye Hamden yeniden okula kavuşmanın sevincini kelimelerle anlatamayacağını dile getirirken "Bize bu imkanı veren Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az. Bu çocuklar da ömürleri boyunca bize bu güzel günleri yaşatanları unutmayacak" dedi. Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı'nın 36. gününde Türk F-16 ve obüslerinin bombardımanı ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, DAEŞ karşısında yeni mevziler ele geçirdi. ÖSO'nun El Bab şehrine biraz daha yaklaştığı öğrenildi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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