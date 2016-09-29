2010 KPSS'deki kopya iddiaları ile ilgili olarak 15 ilde 37 gözaltı kararı verildi. Yürütülen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

NELER YAŞANMIŞTI?

2010'daki KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok ilde birçok kişinin sınavdan tam puan aldığı ortaya çıkmış bu isimlerin Gülen cemaatine yakın kişiler olduğu iddia edilmişti. 2010'da patlak veren KPSS'de kopya iddiaları sonrası dönemin ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, başkanlık görevinden istifa etmişti.